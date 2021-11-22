Министерство о получающих образование в Азербайджане иностранных студентах

БАКУ / Trend / - Министерство образования Азербайджана внесло ясность в вопрос о форме обучения иностранных студентов в стране.

Как сообщили Trend в министерстве, студенты из 42 стран, гражданам которых разрешен въезд в Азербайджан, могут участвовать в очной форме обучения.

Граждане других стран, которые имеют действующее разрешение на временное проживание, также могут участвовать в занятиях в традиционной форме.

"В соответствующую структуру направлено ходатайство для обеспечения участия в очной форме обучения иностранных граждан. Местным вузам поручено рассмотреть в рамках полномочий Научных советов организацию образования в других форматах для иностранных граждан, которым не выдано разрешение на въезд на территорию страны", - сообщили в министерстве.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)