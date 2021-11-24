ВПЕРВЫЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: Один из самых известных мишленовских поваров Италии поделился секретами высокой гастрономии в Gazelli Café (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Знаменитый мишленовский шеф-повар Джузеппе Касто по приглашению Gazelli Café впервые приехал в Баку. В рамках своего визита Касто посетил местные достопримечательности, отведал национальную азербайджанскую кухню, а также провел серию кулинарных мастер-классов и поделился секретами высокой гастрономии с шеф-поваром Gazelli Café Тимуром Пивкиным и его командой.

По словам шеф-повара, прежде чем начать свою карьеру в сфере кулинарии, на протяжении пяти лет он учился в институте гостиничного дела. После окончания университета Джузеппе начал путешествовать по миру и посетил большое количество разных стран. Свой ресторан Касто открыл в родной Сицилии. А в 2010 году Джузеппе Касто был удостоен одной из высших наград в сфере кулинарии – звезды MICHELIN.

«Я прекрасно помню тот день. Так, будто бы это было вчера. Звезда MICHELIN – это признание в сфере кулинарии, мечта к которой я стремился долгие годы. Это огромная ответственность, требующая усердной работы и больших усилий». – поделился Дж. Касто.

Помимо местных достопримечательностей итальянский шеф-повар также посетил местный рынок. Подчеркнув, что блюда представленные командой шеф-повара во время мастер-классов были приготовлены из местных азербайджанских продуктов. Каждое, из представленных на дегустации блюд, отличалось изысканным вкусом, невероятным ароматом и неординарной подачей.

«Я имел возможность поработать с шеф-поваром и всей командой Gazelli Café. Мы поделились секретами кулинарии и обменялись опытом, а также создали несколько интересных блюд для колоритного и интернационального меню Gazelli Café».