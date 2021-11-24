Завтра в Баку будет дождливо

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди, которые днем постепенно прекратятся, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Сильный северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 7-10 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 до 773 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана временами пройдут осадки, в том числе возможен снег, местами сильный. Ночью и утром туман. Западный ветер ночью и утром будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью - 3-6 градусов мороза, днем - от 0 до 3 градусов мороза.

(Перевод: Кямаля Сеидова)