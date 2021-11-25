На соревнованиях в Баку надеемся показать хороший результат – португальские гимнастки

БАКУ /Trend/ - Надеемся показать на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку хороший результат. Об этом сказали в четверг Trend португальские спортсменки, участницы соревнований Матильда Моуран и Франсиска Сантос.

"Мы очень волнуемся перед соревнованиями, но надеемся на хороший результат. Подготовка к соревнованиям прошла плодотворно, на последних тренировках мы хорошо выполнили программу. Что касается зала Национальной арены гимнастики, то он прекрасный. Организация соревнований замечательная, программа составлена четко", - отметили спортсменки.

Гимнастки подчеркнули, что пока не думают о предстоящих турнирах, так как полностью сконцентрированы на Всемирных соревнованиях в Баку.

"Мы впервые прилетели в Азербайджан. Ощущаем себя здесь крайне комфортно, люди в Баку доброжелательные и приветливые, сам город красивый. Мы даже успели попробовать блюда национальной кухни", - сказали участницы соревнований.

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17 лет-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)