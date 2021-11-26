В Азербайджане внесено изменение в программу приема в вузы

БАКУ /Trend/ - В программу приема в вузы, в предмет "География" включена тема о новых экономических районах Азербайджана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Напомним, что в соответствии с указом главы государства от 7 июля 2021 года, утверждено новое деление экономических районов Азербайджана:

- Бакинский экономический район (город Баку);

- Нахчыванский экономический район (город Нахчыван, Бабекский, Джульфинский, Кенгерлинский, Ордубадский, Садаракский, Шахбузский и Шарурский районы);

- Абшерон-Хызинский экономический район (город Сумгайыт, Абшеронский и Хызинский районы);

- Горно-Ширванский экономический район (Агсуинский, Исмаиллинский, Гобустанский и Шамахинский районы);

- Гянджа-Дашкесанский экономический район (города Гянджа и Нафталан, Дашкесанский, Геранбойский, Гейгельский и Самухский районы);

- Карабахский экономический район (город Ханкенди, Агджебединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы);

- Газах-Товузский экономический район (Агстафинский, Гедабейский, Газахский, Шамкирский и Товузский районы);

- Губа-Хачмазский экономический район (Хачмазский, Губинский, Гусарский, Сиязаньский и Шабранский районы);

- Лянкяран-Астаринский экономический район (Астаринский, Джалилабадский, Лерикский, Лянкяранский, Масаллинский и Ярдымлинский районы);

- Центрально-Аранский экономический район (город Мингячевир, Агдашский, Гейчайский, Кюрдамирский, Уджарский, Евлахский и Зардабский районы);

- Миль-Муганский экономический район (Бейлаганский, Имишлинский, Саатлинский и Сабирабадский районы);

- Шеки-Загатальский экономический район (Балакенский, Гахский, Габалинский, Огузский, Шекинский и Загатальский районы);

- Восточно-Зангезурский экономический район (Джебраильский, Кяльбаджарский, Губадлинский, Лачинский и Зангиланский районы);

- Ширван-Сальянский экономический район (город Ширван, Билясуварский, Гаджигабульский, Нефтчалинский и Сальянский районы).

В ГЭЦ отметили, что пока новое деление экономических районов не включено в школьные учебники.

Программа приема в вузы будет опубликована в одном из выпусков журнала «Абитуриент».

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)