Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО)

Общество 26 ноября 2021 18:55 (UTC+04:00)
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку проходит второй день 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщает в пятницу Trend.

Участники соревнований демонстрируют отличную спортивную подготовку, выступая со сложными элементами.

Отметим, что 28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Trend представляет читателям фото с лучшими моментами второго дня соревнований.

(Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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