Японский гимнаст занял первое место на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку в программе индивидуальных прыжков на батуте

БАКУ /Trend/ - Японский гимнаст Куга Камияма с результатом 53.325 балла занял первое место на 28-х Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку в программе индивидуальных прыжков на батуте у мужчин в возрастной категории 11-12 лет, сообщает в воскресенье Trend.

Второе место занял представитель Беларуси Бажен Силин (53.210 балла), на третьем месте расположился также гимнаст из Беларуси Елизар Гуцев (53.065).

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Азербайджан на соревновании представляют 15 гимнастов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)