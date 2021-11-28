В Баку состоялась церемония награждения победителей заключительного дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров заключительного дня 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщает Trend.

В программе индивидуальных прыжков на батуте у женщин в возрастной категории 11-12 лет золотую медаль завоевала Дарья Морозова (Россия), серебряная медаль досталась Арине Шарифуллиной (Россия), а "бронза" у Магдалены Кисёвой (Болгария).

В программе индивидуальных прыжков на батуте у мужчин в возрастной категории 11-12 лет на первую ступень пьедестала поднялся Куга Камияма (Япония), на втором месте Бажен Силин (Беларусь), на третью ступень почета поднялся Елизар Гуцев (Беларусь).

В программе прыжков на акробатической дорожке у женщин в возрастной категории 13-14 лет "золото" завоевала Александра Лямина (Россия), обладательницей серебряной медали стала Аделина Миназова (Россия), "бронза" у Алиси Филд (Великобритания).

В программе прыжков на акробатической дорожке у мужчин в возрастной категории 13-14 лет первое место занял Бейли Форбс (Великобритания), на вторую ступень пьедестала поднялся Хавьер Харпер (США), третье место занял Матвей Белов (Россия).

В программе прыжков на двойном мини-батуте у женщин в возрастной категории 15-16 лет золотую медаль завоевала Джослин Бейн, "серебро" досталось Розали Тхонгпхей, бронзовую медаль завоевала Жаклин Кент. Все спортсменки представляют США.

В программе прыжков на двойном мини-батуте у мужчин в возрастной категории 15-16 лет лидирующую позицию занял Брент Деклерк (Бельгия), на вторую ступень пьедестала почета поднялся Маршалл Фрост (Великобритания), третью позицию занял Омо Аикеремиоха (Великобритания).

В программе синхронных прыжков на батуте у женщин в возрастной категории 17-21 год золотые медали завоевали Серафима Котова и Вероника Шмелева (Россия), "серебро" у Софии Ландберг и Смиллы Дженсен (Дания), бронзовые медали примерили Лука Кристин Фрей и Габриэла Штер (Германия).

В программе синхронных прыжков на батуте у мужчин в возрастной категории 17-21 год первое место заняли Роман Барков и Игорь Грачев (Казахстан), на втором месте - Алексис Шевалье и Флорестан Риу (Франция), на третью ступень пьедестала поднялись Никита Фомченко и Себастьян Станкевич (Беларусь).

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) прошли в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях приняли участие 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступили в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они приняли участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

Азербайджан на соревновании представили 15 гимнастов. Азербайджанский спортсмен Магсуд Магсудов завоевал золотую медаль в программе индивидуальных прыжков на батуте у мужчин в возрастной категории 13-14 лет.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Эльдар Пашаев)