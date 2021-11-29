Исполнилось 10 лет со дня основания Бакинской высшей школы нефти

Общество 29 ноября 2021 12:39 (UTC+04:00)
Исполнилось 10 лет со дня основания Бакинской высшей школы нефти

Сегодня Бакинской высшей школе нефти (БВШН) исполняется десять лет. БВШН была создана указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 29 ноября 2011 года как государственное высшее учебное заведение в составе SOCAR. Целью создания Бакинской высшей школы нефти было удовлетворение потребности компании SOCAR, расширяющей свою деятельность в зарубежных странах, и других отраслей страны в высококвалифицированных инженерах, получивших образование на английском языке с использованием современных учебных программ и технологий обучения.

Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 10 апреля 2012 года Эльмар Гасымов был назначен ректором Бакинской высшей школы нефти.

Бакинская высшая школа нефти - единственный технический вуз Азербайджана, в котором обучение проводится полностью на английском языке. Вуз с первых лет своего существования сотрудничает с университетом Хериот-Ватт в Великобритании. С этим университетом подписан договор о сотрудничестве в области подготовки специалистов, применения университетской программы обучения английскому языку в БВШН, подготовки специалистов в рамках проекта двойного диплома по двум специальностям.

Кампус Бакинской высшей школы нефти является одним из самых больших учебных кампусов в Кавказском регионе с богатой материально-технической базой. Он включает в себя современные лаборатории, студенческий городок, столовые, два спортзала и бассейн. Кампус БВШН был открыт 1 мая 2017 года Президентом Ильхамом Алиевым.

В год проведения первого приема в вузы страны БВШН стала лидером среди 51 вуза в рейтинговой таблице, составленной Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ). В настоящее время БВШН проводит обучение на степень бакалавра по специальностям: «Нефтегазовая инженерия», «Химическая инженерия», «Инженерия по автоматизации процессов», «Информационная безопасность», а также на степень магистра по специальностям: «Нефтегазовая инженерия», «Химическая инженерия», «Инженерия по автоматизации процессов», «Мастер делового администрирования (MBA). В вузе также проводится обучение по программе докторантуры. Одновременно с этим был осуществлен прием студентов на заочное отделение на 2020/2021 учебный год для желающих получить повторное высшее образование по специальности «Нефтегазовая инженерия».

Средний балл при поступлении в Бакинскую высшую школу нефти составляет 650 и выше, что является самым высоким показателем в Азербайджане.

В 2021/2022 учебном году Высшая школа впервые приняла студентов на вторую группу специальностей, причем 11 из абитуриентов, поступивших на эту специальность, были удостоены Президентской стипендии. 33 из 102 студентов, удостоенных Президентской стипендии в 2021/2022 учебном году, являются Президентскими стипендиатами БВШН. Это рекордный показатель в истории азербайджанского образования.

В этом году студент, набравший наибольшее количество баллов на вступительных экзаменах, выбрал БВШН. Абитуриенты, набравшие наивысший балл по второй группе специальностей, также выбрали Бакинскую высшую школу нефти. В настоящее время число Президентских стипендиатов БВШН достигло 205 человек.

Для более глубокого овладения учебными программами и теоретическими предметами студенты БВШН проходят летнюю и производственную практику на соответствующих производственных объектах SOCAR, а также в компаниях BP, Equinor, Total, Schlumberger, ABB, Halliburton, Atenau Ltd, Schneider Electric, Microsoft, Baker Hughes, Emerson Process Management, Avandsis Group, Maire Tecnimont, ООО «Контрольно-измерительные приборы», нефтехимический комплекс Petkim (Турция), нефтеперерабатывающий завод STAR (Турция).

В соответствии с девизом президента Азербайджана «Мы должны превратить нефтяной капитал в человеческий капитал», Бакинская высшая школа нефти, помимо предоставления своим студентам высококачественного образования, также уделяет особое внимание их трудоустройству. Сегодня выпускники БВШН работают в SOCAR и ее дочерних компаниях, в том числе в ПО «Азнефть», ПО «Азерикимья», НПЗ Гейдара Алиева, SOCAR Umid, SOCAR Polymer, Petkim Petrokimya Holding (Турция) , НПЗ STAR (Турция). Выпускники БВШН работают не только в SOCAR, но и в крупных транснациональных компаниях, таких как BP, Schlumberger, Halliburton, Maire Tecnimont и других.

Со дня своего основания Бакинская высшая школа нефти уделяла особое внимание международному сотрудничеству. Соглашения о сотрудничестве в сфере обучения специалистов были подписаны более чем с 50 университетами Великобритании, Болгарии, Швейцарии, Турции, Эстонии, Польши, Кореи, США, Норвегии, Словакии, Франции, России, Греции, Италии, Германии и многих других стран. БВШН является членом Сети Черноморских университетов (BSUN), Евразийской ассоциации университетов (EURAS) и Сети мировых нефтяных университетов (WEUN).

В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного с компанией ВР в 2016 году, БВШН реализует совместные образовательные проекты с британской компанией TwentyEighty Strategy Exercution (STRATEX). Вуз также проводит обучение студентов по магистерской программе Университета Джорджа Вашингтона (США). В 2021 году БВШН в партнерстве с британской компанией TwentyEighty Strategy Execution (STRATEX) и Университетом Дьюка приступили реализации новой фазы Школы управления проектами.

Одним словом, за 10 лет БВШН стала самым престижным высшим учебным заведением Азербайджана и лидером в подготовке высококвалифицированных инженеров.

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