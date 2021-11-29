Бывший заместитель Председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса назначен на высокий пост в Украине

Общество 29 ноября 2021 15:08 (UTC+04:00)
Бывший заместитель Председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса назначен на высокий пост в Украине

БАКУ/Trend/ - Тамерлан Вахабов, занимавший должность заместителя Председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса, был назначен советником министра внутренних дел Украины и главой вновь созданного в данном министерстве Офиса реформ. Т.Вахабов приступил к исполнению новых обязанностей с октября текущего года.

В структуру Министерства Внутренних Дел Украины входят национальная полиция, национальная гвардия, служба по чрезвычайным ситуациям а также центр государственных услуг. Вновь созданный Офис реформ призван обеспечить эффективную организацию и реализацию реформ в указанных сферах.

Отметим, что Т.Вахабов родился в 1982 году. В 1998-2002 годах обучался в Полицейской Академии Министерства Внутренних Дел по специальности «Право», в 2003-2006 годах получил степень бакалавра по специальности «Правовое регулирование экономики» в Азербайджанском государственном экономическом университете. Т.Вахабов получил степень магистра по экономике и международным отношениям в Школе дипломатической службы университета Джорджтаун, США, а также степень магистра по планированию и анализу вопросов обороны в Высшей школе военно-морских сил США.

В 2002-2012 годах работал на различных должностях в Министерстве Внутренних Дел в рамках проекта Программы развития ООН, в Генеральном Секретариате Интерпола во Франции, в Министерстве Иностранных Дел, в проекте «Энергетическая безопасность Черного Моря-Каспия» Атлантического Совета в США, в украинской газете “Kyiv Weekly”. В 2012-2020 годах занимался предпринимательской деятельностью в сфере информационно-коммуникационных технологий. С 2020-го года являлся советником и далее заместителем Председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса, а впоследствии работал директором Объединенного транзитного оператора (коммерческое юридическое лицо), созданного Координационным Советом Азербайджанской Республики по Транзитным Грузоперевозкам.

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