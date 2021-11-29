В Азербайджане выявлено еще 857 случаев заражения коронавирусом, вылечился 1 091 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 857 случаев заражения коронавирусом, 1 091 человек вылечился, 26 - скончались, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 586 640 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 552 815 человек вылечились, 7 833 – скончались, число активных больных составляет 25 992.
За последние сутки в стране проведено 5 594 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 526 664.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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