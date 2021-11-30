В Азербайджане выявлено еще 1 678 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 934 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 678 случаев заражения коронавирусом, 1 934 человека вылечились, 23 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 588 318 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 554 749 человек вылечились, 7 856 – скончались, число активных больных составляет 25713.
За последние сутки в стране проведено 12 620 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 539 284.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Соглашение по своповым поставкам газа имеет взаимовыгодное значение для Азербайджана, Ирана и Туркменистана
Снижение цен на транспортировку и транзит грузов между Ираном и Азербайджаном увеличит объем торговли (Эксклюзив)
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования семьям погибших в результате крушения военного вертолета Госпогранслужбы
Соглашение по своповым поставкам газа имеет взаимовыгодное значение для Азербайджана, Ирана и Туркменистана
Более 50% минных инцидентов произошли при незаконном проникновении на освобожденные земли Азербайджана – Агентство
Министерство нацобороны Турции соболезнует Азербайджану в связи с погибшими в крушении военного вертолета
Опасности мобильного банкинга, растущее число инфостилеров и новые атаки на криптовалюту: что ждёт финсектор в 2022 году
В Госкомтаможни Азербайджана прокомментировали сообщения о снижении лимита в 300$ на заказы из-за рубежа
Alliance Logistics о потенциале Зангезурского коридора в сфере увеличения транзита грузов через Азербайджан
ЕС считает чрезвычайно важным сотрудничество с такими партнерами, как Азербайджан - глава представительства (ФОТО)
Состоялась премьера фильма о Мир Надире Зейналове: Один день из жизни… за несколько месяцев до кончины... (ФОТО)
Государственное агентство по профессиональному образованию и компания Azerconnect подписали меморандум о взаимопонимании