Названо число больных СПИДом в Азербайджане

БАКУ / Trend / - На данный момент в Азербайджане 7 867 больных СПИДом.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор Республиканского центра по борьбе со СПИДом Фамиль Мамедов.

Он отметил, что у лиц с симптомами СПИДа берут пробы и отправляют в лабораторию.

"Граждане c положительным результатом регистрируются в Республиканском центре по борьбе со СПИДом. На данный момент зарегистрировано 7 867 ВИЧ-инфицированных. 70 процентов из них составляют мужчины, 30 процентов - женщины", - сказал Фамиль Мамедов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)