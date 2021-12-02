Венгерский Государственный Фольклорный Ансамбль и группа Пала Иштвана и Народный артист Азербайджанской Республики, пианист Мурад Гусейнов организуют благотворительный концерт и ярмарку.

Традиционный благотворительный концерт возвращается на сцену Азербайджанской Государственной Академической Филармонии!

Волшебный благотворительный вечер, состоящий из двух частей: концерта и ярмарки, ежегодно организовывается в канун Нового года посольством Венгрии в Азербайджане, совместно с фондом и журналом «Nargis». После перерыва ввиду пандемии, очередной благотворительный вечер состоится 15 декабря 2021 года в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Традиционный благотворительный вечер объединяет на одной сцене богатые культуры двух дружественных стран. В рамках мероприятия Венгерский государственный фольклорный ансамбль и группа Пала Иштвана разделят сцену с Народным артистом Азербайджанской Республики, директором Международного центра мугама, пианистом Мурадом Гусейновым.

Лауреат различных международных и государственных премий, Иштван Пал является художественным руководителем Венгерского государственного фольклорного ансамбля. Всемирно известная группа Пала Иштвана славится своим уникальным фольклорным репертуаром и воплощением многовековой культуры и традиций Карпатского региона. Венгерский государственный фольклорный ансамбль и группа Паша Иштвана занимают особое место на всех крупных европейских фестивалях, а также дают концерты во всех уголках земного шара.

Вся выручка от продажи билетов, а также благотворительной ярмарки, которая состоится в фойе Государственной академической филармонии, будет передана в Детский реабилитационный центр НИИ педиатрии.

Классическая и фольклорная музыка, танцы и много веселья ждут вас на протяжении всего вечера, а главное, присоединившись к мероприятию, вы внесёте свой вклад в общее благое дело!

Отмечается, что благотворительный концерт и ярмарка проходят при поддержке MOL Group. MOL Group - ведущая интегрированная нефтегазовая корпорация Центральной Восточной Европы со штаб-квартирой в Будапеште. Корпорация функционирует в более чем 30 странах и насчитывает 25 000 сотрудников по всему миру. В 2019-м году корпорация приобрела 9,57% доли в азербайджанском блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и 8,9% доли в нефтепроводе "Баку-Тбилиси-Джейхан"

Билеты можете приобрести во всех кассах, а также на сайте iticket.az

По всем вопросам и дополнительной информации Вы можете обратиться в Посольство Венгрии в Баку или в журнал и фонд «Nargis».

Тел .: (99412) 404 23 03, (99412) 404 23 13