В исправительном учреждении № 16 амнистированы 14 осужденных – минюст Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня из исправительного учреждения № 16 Пенитенциарной службы минюста Азербайджана освобождены 14 осужденных.

Об этом сказал начальник учреждения, полковник-лейтенант юстиции Шафаят Аббасов, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что они освобождены от неотбытой части наказания.

"В целом до сегодняшнего дня освобождены 186 человек. Наказание 423 лиц со сроком до трех лет будет уменьшено на 6 месяцев", - отметил начальник учреждения.

Напомним, что пятого ноября Милли Меджлис (парламент) утвердил законопроект об объявлении амнистии в связи с Днем Победы. Решение вступило в силу со дня принятия.

До настоящего времени акт коснулся 1 787 человек.

Ожидается, что документ охватит в целом 15 тысяч человек.

Учреждениям отбывания наказания, органам дознания или предварительного следствия предписано обеспечить применение амнистии в течение четырех месяцев со дня вступления документа в силу.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)