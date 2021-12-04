Глава Фонда YAŞAT рассказал, в каком случае раненые участники Отечественной войны отправляются на лечение за рубеж

БАКУ /Trend/ - Получившие во время Отечественной войны ранения азербайджанские военнослужащие отправляются на лечение за рубеж за счет Фонда YAŞAT в случае получения подтверждения того, что их лечение невозможно в Азербайджане.

Как передает в субботу Trend, об этом в интервью Real TV сказал руководитель Фонда YAŞAT Эльвин Гусейнов.

По его словам, для этого необходимо наличие соответствующих документов, выданных медицинскими учреждениями Азербайджана.

«После поступления этих документов в фонд мы начинаем переговоры с Турцией. До сегодняшнего дня при поддержке фонда в Турцию на лечение отправлены 150 раненых участников Отечественной войны. 117 из них уже вернулись на родину. Сейчас в различных клиниках Турции лечение проходят 33 тяжелораненых азербайджанских военнослужащих», - сказал Гусейнов.

Он также рассказал о том, почему раненые во время Отечественной войны азербайджанские военнослужащие отправляются на лечение именно в Турцию.

«Во-первых, в этой стране не возникает никаких проблем при общении. Более того, Турция - братская для нас страна. Мы должны быть уверены в том, что наши раненые военнослужащие находятся в надежных руках. Турецкие врачи относятся к ним как к своим военнослужащим, это действительно так», - сказал Гусейнов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)