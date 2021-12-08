Причиной использования наркотиков малолетними детьми является отсутствие родительского контроля - гендиректор Наркоцентра

БАКУ /Trend/ - Причиной использования наркотиков малолетними детьми является отсутствие родительского контроля.

Как передает в среду Trend, об этом сказал генеральный директор Центра Орхан Джафаров в прямом эфире на тему "Борьба с наркоманией" на странице минздрава Азербайджана в Instagram.

Он отметил, что иногда родители не контролируют, когда и куда потрачены деньги, которые они дали детям.

"Это может быть причиной использования наркотиков малолетними детьми. Первопричинами, когда наркотики используют лица более старшего возраста, являются внутрисемейные социальные проблемы, безденежье, упадок настроения, а также наличие в семье лица, использующего наркотики. Если посмотреть на мировой опыт, то в течение года один наркопользователь может пристрастить к наркотикам минимум 2-4 человек", - подчеркнул генеральный директор Центра.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)