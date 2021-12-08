В Азербайджане число подавших заявления о поступлении в профшколы выросло на треть - министр (версия 2)

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БАКУ /Trend / - В Азербайджане число подавших заявления для поступления в профшколы выросло на 30 процентов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду министр образования Эмин Амруллаев на Азербайджанском форуме карьерного роста.

Министр сказал, что прием в профшколы увеличился на 12%.

“На данный момент количество обучающихся в профшколах составляет 26 500 человек. В советский период количество плановых мест в вузах составляло 15-16 тысяч, сейчас эта цифра составляет около 48 тысяч. Из 90 тысяч подавших заявления в вуз поступают только 48 тысяч ", - сказал Амруллаев.

Он подчеркнул, что квалификация выпускников является актуальной проблемой.

“Необходимо предпринимать шаги по решению данного вопроса. Каждый год 150-160 тысяч детей, родившихся в Азербайджане, выходят на рынок труда, проблемы остаются", - сказал министр.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)