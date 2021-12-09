В Азербайджане сократилось количество передвижных пунктов вакцинации от COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сократилось количество передвижных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщила сотрудница отдела по связям с общественностью Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Эльнара Бахыш.

По ее словам, главная цель передвижных пунктов вакцинации - уменьшить число людей в медучреждениях и ускорить сам процесс вакцинации.

Отметим, что для уменьшения скученности в медучреждениях и ускорения процесса вакцинации TƏBİB со 2 апреля посредством выездных бригад проводит вакцинацию в различных государственных и частных структурах, университетах, крупных торговых центрах и супермаркетах. По последней статистике, посредством выездных бригад вакцинированы свыше 82 тысяч человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)