БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определены категории лиц, которые не могут быть учредителями субъектов медиа.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос отражен в законопроекте "О медиа».

Согласно законопроекту, учредителями (участниками) субъектов медиа не могут быть нижеуказанные категории лиц:

- ранее судимые за тяжкие или особо тяжкие преступления, а также преступления против общественной нравственности;

- не отбывшие срок наказания или с которых не снято обвинение;

- лица, которые суд счел недееспособными, или с ограниченными возможностями деятельности;

- политические партии (за исключением печатных медиа)

- религиозные структуры (за исключением печатных медиа).

Не разрешается финансирование субъекта медиа физическими или юридическими лицами зарубежных стран, не являющихся его учредителями (участниками), их филиалами и представительствами, юридическими лицами, учрежденными ими в Азербайджанской Республике, а также государственными структурами зарубежных стран.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)