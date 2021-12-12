Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, ночью и вечером местами ожидается моросящий дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 7-9, днем - 9-11 градусов тепла, в Баку ночью - 7-9, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 773 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

13 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются небольшие колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана местами ожидается дождь, в некоторых восточных районах есть вероятность, что дождь будет интенсивным. Ночью и утром туман. Восточный ветер временами будет усиливаться в некоторых районах.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем - 8-12 градусов тепла, в горах ночью 0-3 градуса мороза, днем - 4-9 градусов тепла.