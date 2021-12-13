Карго-компании упаковывают товар в несколько пакетов, чтобы увеличить вес - председатель ОСП Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В соцсетях размещена информация о том, что некоторые карго-компании искусственно увеличивают вес для получения дополнительной прибыли, и доставленный из-за рубежа товар упаковывается в несколько пакетов и слоев бумаги.

Комментируя вопрос, председатель Объединения свободных потребителей (ОСП) Азербайджана Эюб Гусейнов в понедельник подтвердил это Trend.

По его словам, в последнее время число карго-компаний увеличилось.

"Основные жалобы связаны с недоставкой, потерей, нанесением ущерба товару, нерассмотрением обращения потребителя, отсутствием координации между клиентом и компанией, с которой заключен договор по доставке товара. Кроме того, встречаются случаи, когда умышленно увеличивается вес товара, чтобы взять лишние деньги. Карго-компании упаковывают товар в несколько пакетов, Считаю это недопустимым. Постепенно онлайн-торговля начинает преобладать над классической торговлей, в этой сфере достаточно серьезная конкуренция. К сожалению, карго-компании злоупотребляют ситуацией. В этих случаях потребители могут обратиться в Госслужбу по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком при министерстве экономики, либо в Объединение свободных потребителей", - сказал Гусейнов.

Эксперт-экономист Халид Керимли считает, что эти утверждения могут быть необоснованными.

По его словам, такое может делать и компания, которая продает свой товар.

"Охват электронной торговли день ото дня расширяется. Сегодня на рынке работают десятки местных карго-компаний. Это серьезная конкурентная сфера. Здесь присутствуют моменты, связанные с распределением полномочий и ответственности. Дело в том, что несмотря на поставку товара карго-компаниями, упаковать товар, насколько мне известно, может и компания, продающая этот товар. То есть возлагать всю ответственность на карго-компанию будет неправильно. Надо глубже разобраться в том, сделала ли это карго-компания на своем складе или производящая фирма сама так упаковала свой товар", - отметил эксперт.

Он также отметил, что в этой сфере большая конкуренция, поэтому цены не столь высокие.

"С другой стороны, чем клиенту решать этот вопрос в правовой плоскости, эффективнее будет поменять карго-компанию. Расходы на перевозку составляют 5-10 манатов. Если вес будет превышать несколько граммов, то к серьезной сумме это не приведет. Но если покупатель думает, что это большая сумма, то, согласно рыночным правилам, он может воспользоваться услугами другой карго-компании и наказать первую карго-компанию", - пояснил эксперт.

Отметим, что тарифы на поставку товаров из Турции составляют 1 доллар до 200 граммов, 2-3 доллара - до 500 граммов, 4 доллара – до 700 граммов и 4-5 доллара – до 1 килограмма. При поставках из США эта стоимость больше примерно на 0,5-1 доллар соответственно.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)