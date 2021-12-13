Все отравившиеся донерами в Баку выписаны из больницы

БАКУ / Trend / - В Баку 8 человек, госпитализированных в Клинический медицинский центр с отравлением донером, выписаны, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на центр.

Отмечено, что несмотря на то, что состояние поступивших оценивалось как средней степени тяжести, благодаря усилиям врачей за короткое время они пошли на поправку.

Напомним, что все отравившиеся купили донер с куриным мясом в "Dönər Market" около торгового центра "28 Mall".

По факту в Управлении полиции Насиминского района проводится расследование. Деятельность данного объекта приостановлена.

Специалисты Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AGTA) начали расследование причин произошедшего.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)