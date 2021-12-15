В одном из районов Баку ограничат подачу воды
БАКУ /Trend/ - В течение дня 15 декабря в части Хатаинского района Баку будет ограничена подача воды, передает в среду Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".
"Ограничения связаны с ремонтно-восстановительными работами на магистральном водопроводе, проходящем по улице Мухаммеда Хади", - говорится в сообщении ОАО.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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