В одном из районов Баку ограничат подачу воды

БАКУ /Trend/ - В течение дня 15 декабря в части Хатаинского района Баку будет ограничена подача воды, передает в среду Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".

"Ограничения связаны с ремонтно-восстановительными работами на магистральном водопроводе, проходящем по улице Мухаммеда Хади", - говорится в сообщении ОАО.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)