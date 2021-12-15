Обнародована численность населения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С начала года численность населения Азербайджана выросла на 31 580 человек, или 0,3% и по состоянию на 1 ноября 2021 года достигла 10 150 713 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомстат.

"53% населения составили городские, а 47% - сельские жители, 49,9% - мужчины, а 50,1% - женщины. Средняя плотность населения на 1 кв. километр составила 117 человек", - говорится в информации.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)