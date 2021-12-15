Шамахинская обсерватория о датах наступления времен года в Азербайджане в 2022 году

БАКУ / Trend / - Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Насреддина Туси Национальной академии наук опубликовала даты наступления времен года в Азербайджане в 2022 году, сообщает Trend.

Весеннее равноденствие наступит в Азербайджане 20 марта в 19:33. В этот день Солнце пересекает небесный экватор, то есть переходит из южного полушария в северное. Таким образом в северном полушарии наступает весна.

Лето наступит на территории Азербайджана 21 июня в 13:13. Этот день называют днем летнего солнцестояния. То есть Солнце расположено на самой высокой точке над горизонтом.

Осень наступит в Азербайджане 23 сентября в 05:03. Астрономическое явление, при котором ежегодно день приравнивается к ночи, называется осенним равноденствием.

Зима наступит на территории страны 22 декабря в 01:48. Солнце будет находиться на минимальном расстоянии от горизонта.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)