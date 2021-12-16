В Азербайджане на последнем этаже жилого дома допускается размещение мастерских для художников и архитекторов
БАКУ / Trend / - В Азербайджане на последнем этаже жилого дома допускается размещение мастерских для художников и архитекторов, а также офисных помещений, если сотрудников не больше пяти.
Об этом говорится в "Нормах проектирования жилых зданий", утвержденных коллегией Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре, сообщает во вторник Trend.
При этом следует учитывать требования подпункта 7.2.13 (помещения общественного назначения должны иметь изолированные входы и эвакуационные выходы в жилую часть здания).
Допускается размещение офисных помещений на мансардных этажах зданий высотой до 28 м и не менее II степени огнестойкости.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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