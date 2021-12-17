В Азербайджане нет угрозы дефицита медицинских масок

Общество 17 декабря 2021 11:49 (UTC+04:00)
В Азербайджане нет угрозы дефицита медицинских масок

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нет угрозы дефицита медицинских масок.

Об этом сказала Trend в пятницу руководитель Бакинской текстильной фабрики Сакина Бабаева.

По ее словам, медицинские маски производятся в стране в достаточном объеме, и необходимости в их импорте нет.

«Производство этой продукции обеспечивается предприятием, созданным Бакинской текстильной фабрикой на территории Сумгайытского химического промышленного парка. Мощность производства - 6 миллионов единиц медицинских масок в месяц. У нас есть запасы сырья для производства, и на складе имеется запас в 10 миллионов единиц медицинских масок», - сказала Бабаева.

Она отметила, что Азербайджан за короткое время решил вопрос с дефицитом медицинских масок.

«Благодаря успешной политике, проводимой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, развитие промышленной сферы позволило за короткий срок наладить производство медицинских масок. Предприятие по производству масок было создано всего за месяц», - сказала Бабаева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Азербайджанская участница &quot;Детского Евровидения&quot; раскрыла подробности подготовки (ВИДЕО/ФОТО)
Азербайджанская участница "Детского Евровидения" раскрыла подробности подготовки (ВИДЕО/ФОТО)
Эксклюзив! Ризван Садырханов о мечте Александра Градского: Мы вместе посетили Храм Господня и Стену Плача в Иерусалиме
Эксклюзив! Ризван Садырханов о мечте Александра Градского: Мы вместе посетили Храм Господня и Стену Плача в Иерусалиме
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова (ФОТО)
Хочу, чтобы частичка нашей Родины была в доме каждого - Вюсала Шахмирова-Азимова (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
На базе ВМС США в Японии выявили очаг инфицированных коронавирусом США 12:02
В Азербайджане на сегодня проживают 132 тыс. иностранцев – Госмиграционная служба Общество 12:00
В "Лукойле" считают, что цена нефти к 2050 году за счет инфляции превысит $100 за баррель Россия 11:56
В Центре Гейдара Алиева состоится гала-концерт "Nəğmə dolu ürək” Общество 11:50
В Азербайджане нет угрозы дефицита медицинских масок Общество 11:49
Цена газа в Европе на открытии торгов опустилась ниже $1500 за 1 тыс. куб. м Европа 11:48
«Лаборатория Касперского»: в 73% медицинских учреждений по всему миру используется оборудование c устаревшей ОС ИКТ 11:48
Президент Ильхам Алиев принял вице-премьера России Алексея Оверчука Политика 11:26
Беларусь поблагодарила Азербайджан за его позицию по совместной декларации саммита "Восточного партнерства" Политика 11:26
Узбекская Texnopark заключила контракты с азербайджанскими строительными компаниями Экономика 11:23
Греция назвала долю TAP в импорте природного газа Энергетика 11:13
В Азербайджане лицам, участвующим в борьбе с пандемией коронавируса, выплачены надбавки за сентябрь Общество 11:10
США приветствуют брюссельские встречи Президента Ильхама Алиева и армянского премьера Пашиняна Политика 11:08
Реализация новых проектов в Азербайджане станет драйвером роста и диверсификации экономики - Газпромбанк Экономика 11:03
В Грузии за сутки выявлено около 3 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:01
Назначен прокурор Зангиланского района Азербайджана Общество 10:52
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 10:50
Консорциум TAP объявил итоги предварительной оценки возможности транспортировки водорода (Эксклюзив) Энергетика 10:49
На освобожденных территориях Азербайджана открылся новый учебный центр ВС страны (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:48
"Газпром нефть" долгосрочно закладывает в бюджет стоимость нефти в $50 за баррель Россия 10:42
MEDİA и Нацсовет по телерадиовещанию Азербайджана о законопроекте «О медиа» Общество 10:33
Доходы от розничной торговли бензином и дизтопливом в Азербайджане превысили 2 млрд манатов Экономика 10:29
Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Азербайджана при поддержке 126 стран приняла резолюцию по вакцинам Политика 10:25
Число посетивших Грузию туристов из Азербайджана увеличилось вдвое Грузия 10:20
Впервые в Азербайджане в Бакинской высшей школе нефти создан Регистрационный центр IELTS (ФОТО) Общество 10:09
Пять человек погибли в результате пожара в Осаке Другие страны 09:59
Официальный курс маната к мировым валютам на 17 декабря Финансы 09:50
Пользователи Birbank получат дополнительные бонусы Экономика 09:49
Нефть дешевеет утром в пятницу на 1% Энергетика 09:31
Турецкий Demiroren Holding откроет фармацевтический завод в Азербайджане Экономика 09:06
В Региональном рейтинге QS по «Репутации работодателей» на 2022 год UNEC первый по стране Общество 08:57
Растет интерес граждан Казахстана к недвижимости в Турции Турция 08:55
Иран и Венгрия подписали меморандум о взаимопонимании в сфере таможенного дела Иран 08:39
Германия намерена расширить деловое сотрудничество с Грузией Грузия 08:25
За сутки в Казахстане выявлены свыше 500 заболевших коронавирусом Казахстан 07:56
Саммит ЕС подтвердил приверженность Евросоюза взаимодействию с НАТО В мире 07:24
В Турции пять человек погибли от потребления контрафактного алкоголя Турция 06:53
Франция пока не планирует вводить ПЦР-тесты для путешественников из ЕС Европа 06:21
Meta заблокировала семь организаций, которые следили за 50 тыс. пользователей В мире 05:43
Раскрыты новые Google Glass ИКТ 04:51
Аномальные тепловые волны участились с 2010-х годов В мире 04:20
Байден предупредил о неизбежности распространения в США штамма "омикрон" США 03:36
Великобритания и Австралия подписали соглашение о свободной торговле Европа 03:04
Над центральной частью Японии пролетел метеорит Другие страны 02:31
Байден повысил потолок госдолга США США 01:57
Автомобиль с военными перевернулся на северо-западе Мексики Другие страны 01:26
США ввели санкции против восьми китайских компаний США 00:53
В Великобритании за сутки выявили рекордные 88 тысяч заражений COVID-19 Европа 00:24
Объем промышленного производства в Узбекистане увеличился более чем в 13 раз Узбекистан 00:01
Турция продолжит защищать интересы братских государств, таких как Азербайджан - Хулуси Акар Политика 16 декабря 23:48
Генсек ООН призвал принять срочные меры по вакцинации до конца года 40% населения мира В мире 16 декабря 23:37
Европейский инвестиционный банк планирует инвестировать 34 млн евро в интернетизацию в Грузии Грузия 16 декабря 22:58
Центробанк Турции пересмотрел учетную ставку Турция 16 декабря 22:35
Сборные Италии, Англии и Германии сыграют в одной группе Лиги наций УЕФА Спорт 16 декабря 22:21
В Агентстве государственной поддержки НПО Азербайджана прошла встреча с представителями Исламского банка развития (ФОТО) Экономика 16 декабря 21:53
Азербайджан всегда выступал против создания программы Восточного партнерства в конфронтационном контексте - МИД Политика 16 декабря 21:52
ВС Ирана уничтожили группу из четырех террористов на юго-востоке страны Иран 16 декабря 21:09
В Азербайджане на последнем этаже жилого дома допускается размещение мастерских для художников и архитекторов Общество 16 декабря 20:49
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана выдало еще двум субъектам МСБ сертификаты Startap Экономика 16 декабря 20:27
Отношения Азербайджана и Катара развиваются на высоком уровне - министр Политика 16 декабря 20:11
Катар привержен поддержанию своих отношений с Азербайджаном - посол Политика 16 декабря 20:07
В Азербайджане появилась новая форма мошенничества при регистрации телефонов Общество 16 декабря 20:02
В Баку почтили память Вагифа Мустафазаде: он прожил короткую, но содержательную жизнь (ФОТО) Культура 16 декабря 19:29
Адвокат попросил оправдать Расима Гулиева Общество 16 декабря 19:12
В музей Виктории и Альберта направлено письмо в связи с фальсификацией факта о произведении Низами Политика 16 декабря 19:01
В Бакинском суде по тяжким преступлениям выступили адвокаты Вугара Сафарли Общество 16 декабря 18:45
Спрос на нефтепродукты полностью восстановился без учета керосина Энергетика 16 декабря 18:26
Академия ABB Tech будет обучать не только программистов, но и специалистов «Product Owner»! Экономика 16 декабря 18:21
Красота уникальной природы в гармонии с поэзией Низами - удивительное рядом в поселке Зиря (ФОТО) Культура 16 декабря 18:19
МИД Беларуси выразил благодарность Азербайджану за поддержку на саммите Восточного партнерства ЕС Политика 16 декабря 18:06
Центр развития электронного правительства Азербайджана объявил тендер Экономика 16 декабря 18:05
Россельхознадзор одобрил поставки томатов и яблок в РФ еще нескольким азербайджанским предприятиям Экономика 16 декабря 18:01
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили развитие двусторонних отношений Экономика 16 декабря 17:54
Рагим Джафаров стал победителем российской литературной премии "Новые горизонты" Культура 16 декабря 17:48
В Турции минимальный уровень зарплаты на 2022 год превышает текущий показатель на 50% Турция 16 декабря 17:48
Проживание должников за границей создает трудности при исполнении дел в связи с алиментами - минюст Азербайджана Общество 16 декабря 17:47
Обнародована прокачка азербайджанской нефти по БТД с начала года Экономика 16 декабря 17:45
Число новостроек в США выросло в ноябре США 16 декабря 17:41
По произведениям члена Союза писателей Азербайджана российские школьники изучают русскую литературу (ФОТО) Культура 16 декабря 17:41
Товарооборот России и ОАЭ за девять месяцев 2021 года увеличился на 86% Россия 16 декабря 17:36
Цены на покупку квартир в Израиле выросли больше чем на 10% за год Израиль 16 декабря 17:16
В JOCAP рассказали о проделанной в 2021 г. работе в рамках проекта «Абшерон» Экономика 16 декабря 17:16
Объем перевалки грузов из Украины через порты Турции превысил 12 млн тонн Турция 16 декабря 17:11
Ташкентский металлургический завод отправил первую партию металлопроката в Азербайджан Экономика 16 декабря 17:05
Венгрия признает вакцину из Ирана основанием для выдачи визы Политика 16 декабря 17:03
Макрон поделился публикацией на азербайджанском языке о встрече с Президентом Ильхамом Алиевым (ФОТО) Политика 16 декабря 17:03
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне Европа 16 декабря 17:01
Творчество Низами отличается своей величиной и своеобразием - министерство культуры Азербайджана Общество 16 декабря 16:59
Обнародован рэнкинг регионов Узбекистана по объему выполненных строительных работ Узбекистан 16 декабря 16:50
Открытие Зангезурского коридора отвечает экономическим интересам всех стран региона - министр Транспорт 16 декабря 16:49
В Азербайджане за 1,5 года обеспечена выплата алиментов более чем на 130 млн манатов - минюст Общество 16 декабря 16:44
Азербайджан развивает отношения с ЕС на основе равноправного партнерства Политика 16 декабря 16:40
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16 декабря 16:39
В Азербайджане выявлено еще 984 случая заражения коронавирусом, вылечились 1 748 человек Общество 16 декабря 16:39
Казахстан увеличил экспорт пшеницы почти на 20% Бизнес 16 декабря 16:33
Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 0,25% Европа 16 декабря 16:24
В среднесрочной перспективе доля нефтегазового ВВП Азербайджана превысит 35% - Газпромбанк Экономика 16 декабря 16:14
Порты Турции перевалили около 3 млн тонн грузов из Сингапура Турция 16 декабря 16:14
Гениальный Низами Гянджеви является одной из великих исторических личностей Азербайджана - замминистра Общество 16 декабря 16:11
Рад, что МИД Азербайджана примет участие во внеочередном заседании по вопросам оказания гуманитарной помощи Афганистану - посол Пакистана Политика 16 декабря 15:58
Все новости