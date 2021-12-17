БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нет угрозы дефицита медицинских масок.

Об этом сказала Trend в пятницу руководитель Бакинской текстильной фабрики Сакина Бабаева.

По ее словам, медицинские маски производятся в стране в достаточном объеме, и необходимости в их импорте нет.

«Производство этой продукции обеспечивается предприятием, созданным Бакинской текстильной фабрикой на территории Сумгайытского химического промышленного парка. Мощность производства - 6 миллионов единиц медицинских масок в месяц. У нас есть запасы сырья для производства, и на складе имеется запас в 10 миллионов единиц медицинских масок», - сказала Бабаева.

Она отметила, что Азербайджан за короткое время решил вопрос с дефицитом медицинских масок.

«Благодаря успешной политике, проводимой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, развитие промышленной сферы позволило за короткий срок наладить производство медицинских масок. Предприятие по производству масок было создано всего за месяц», - сказала Бабаева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)