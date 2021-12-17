БАКУ / Trend / - В Азербайджане повышение заработной платы охватывает 165 тысяч работников образовательных учреждений, сообщает Trend со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что подписанные Президентом Ильхамом Алиевым два новых распоряжения являются очередным проявлением внимания и заботы о социальной защите работников образования в нашей стране.

Распоряжениями с 1 января 2022 года зарплаты работающих в государственных общеобразовательных учреждениях учителей, прошедших диагностическую оценку знаний и навыков, повышаются в среднем на 20%, руководителей допризывной подготовки молодежи - в среднем на 40%.

Также с 1 января 2022 года заработная плата учителей, работающих в государственных учреждениях профессионального образования, прошедших диагностическую оценку знаний и умений, повышается в среднем на 20%, руководителей допризывной подготовки молодежи - в среднем на 40%, руководителей физической культуры - в среднем на 30%.

С этой целью в госбюджете предусмотрены дополнительные средства в размере 273 млн манатов.

Социальные реформы 2022 года осуществляются соласно распоряжениям главы государства "О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения" от 16 октября 2021 года. Для этих реформ, которые будут внедрены с Нового года, предусмотрены дополнительные ежегодные средства в размере 1,5 миллиарда манатов. Реформы охватят более 2,1 миллиона человек.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)