БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 28 277 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 265, вторую - 4 218, третью - 20 794 человека.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 046 136. Первую дозу вакцины получили 5 138 212, вторую - 4 638 622, третью - 1 269 302 человека.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)