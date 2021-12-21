В Азербайджане наступила зима

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 19:59 в Азербайджане зима вступила в свои права, сообщили в понедельник Trend в Шамахинской астрофизической обсерватории им. Н.Туси.

"Сегодня наблюдается самый короткий день и самая длинная ночь. Продолжительность дня будет 9 часов 17 минут 22 секунды, продолжительность ночи - 14 часов 42 минуты 38 секунд", - сообщили в ШАО.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)