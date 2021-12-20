Генпрокуратура Азербайджана обнародовала изъятые из «черного ящика» параметры полета потерпевшего крушение вертолета ГПС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана обнародовала изъятые из бортового регистратора («черный ящик») параметры полета разбившегося 30 ноября в Хызинском районе военного вертолета Госпогранслужбы в момент падения, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

«Анализ параметров показывает, что вертикальная скорость вертолета была выше нормы, предписанной инструкцией полета, что привело к потере управления вертолетом и его крушению», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, что 30 ноября около 10:40 во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего погибли 14 и ранения получили два человека.

По факту крушения вертолета в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 352.2 (нарушение по неосторожности правил полета и подготовки к полету, приведшее к смерти двух или более лиц) и другим статьям УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)