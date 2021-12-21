В Азербайджане вакантны более 500 мест директоров школ - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане являются вакантными более 500 мест директоров школ.

Как передает Trend, об этом сказал во вторник на брифинге министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, эти места не могут долгое время оставаться вакантными.

"Мы стараемся создать систему конкуренции при приеме на работу. Думаю, проблема будет решена, если сформировать систему конкурентной заработной платы", - сказал Амруллаев.

По словам министра, система образования обширна, и проблемы в ней неизбежны.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)