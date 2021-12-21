На освобожденных территориях Азербайджана успешно продолжается восстановление культурного наследия – Анар Керимов

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана успешно продолжается миссия по восстановлению культурного наследия.

Об этом сказал во вторник министр культуры Анар Керимов на конференции на тему «Модель развития Азербайджана: вчера, сегодня и завтра», сообщает Trend.

Министр отметил, что одним из первых решений, принятых Президентом Ильхамом Алиевым после победы Азербайджана в Отечественной войне, стало объявление города Шуша культурной столицей нашей страны.

По его словам, это стало месседжем о том, что азербайджанская культура возвращается в Карабах.

Министр отметил, что Азербайджан после победы в Отечественной войне вступил в новый этап.

«Мы должны развивать свою культуру как олицетворение нашей независимости. Необходимо усилить вклад культуры в экономической развитие», - сказал Керимов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)