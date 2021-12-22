В Азербайджане подготовлен новый документ в связи с реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья

БАКУ /Trend/ - Подготовлен новый документ в связи с реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом сказал замминистра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов, сообщает в среду Trend.

По его словам, в сфере предоставления социальных услуг малообеспеченным семьям осуществляются важные проекты. Реализованные в этой сфере программы охватили более 800 детей.

"В связи с реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья подготовлен новый документ. Это Национальный план действий, который будет реализован в последующие шесть лет. Другой проект связан с усыновлением, с детьми, лишенными родительской опеки. Еще один проект связан с опекунскими семьями. Это важно для интеграции детей в общество», - сказал Керимов.

Он отметил, что в 2022 году предусмотрено предоставление пособий, связанных с детьми, по девяти направлениям.

Замминистра добавил, что в настоящее время адресную государственную социальную помощь в стране получают более 50 тысяч семей.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)