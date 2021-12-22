БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с резким ухудшением погодных условий, передает в среду Trend со ссылкой на МЧС.

"Наблюдаемая в стране холодная и дождливая погода приводит к значительному увеличению использования газовых и электрических отопительных устройств. Перегрузка электрической сети, а также неосторожное использование отопительных устройств может привести к пожару. В случае опасности звоните по номеру "112", - говорится в сообщении.

МЧС, обращаясь к населению, рекомендует строго соблюдать правила пожарной безопасности:

- не используйте нестандартные и неисправные отопительные устройства;

- не перегружайте электрическую сеть;

- не оставляйте без присмотра нагревательные усройства в рабочем состоянии, не доверяйте их детям;

- не оставляйте легковоспламеняющиеся материалы и жидкости непосредственно рядом с отопительными устройствами;

- используйте устройства согласно инструкциям (рекомендациям) заводских производителей;

- доверьте монтаж электрической и газовой сети только профессионалам и при этом используйте качественную продукцию;

- постепенно проверяйте исправность отопительных устройств и дымовых труб;

- при появлении запаха газа в квартире не включайте свет, откройте двери и окна, закройте доступ газа в квартиру и вызовите специалиста.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)