Завтра в Баку местами ожидается снег

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки с перерывами, снег, местами интенсивный, умеренный северо-западный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 3-6 градусов тепла, в Баку ночью - от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, днем - 3-5 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 до 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 80-90 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки, снег, местами интенсивный, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем - 3-7 градусов тепла, в горах ночью - 8-13, в высокогорье - 15-20, днем - 2-7 градусов мороза.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)