Погранслужба Азербайджана предотвратила контрабанду наркотиков (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 23 декабря в 03:10 на территории погранзаставы вблизи села Гарагювендикли Имишлинского района погранотряда "Горадиз" внимание наряда привлекли приближающийся к территории автомобиль "Nissan Maxima" (90-ZJ-055) и подозрительное поведение двух человек, вышедших из машины, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС) Азербайджана.

"Неизвестные лица, не подчинившиеся приказу пограннаряда "Стой", взяв с территории сверток, пытались отдалиться, но были задержаны. При личном досмотре был обнаружен и изъят сверток весом 8 кг 300 г с веществом, похожим на наркотическое вещество. При осмотре автомобиля был найден небольшой сверток наркотического вещества, похожего на марихуану. Задержанными оказались житель Баку Агаев Джейхун Сафар оглу (1997) и житель Бейлаганского района Мисирли Али Мисир оглу (1999). По факту продолжаются необходимые оперативно-следственные действия", - говорится в информации Погранслужбы.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)