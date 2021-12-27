В Азербайджане названо число детей, рожденных несовершеннолетними матерями

БАКУ /Trend/ - В 2020 году в Азербайджане число детей, рожденных несовершеннолетними матерями, составило 1 917.

Об этом сказала в понедельник председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, выступая на заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend.

По ее словам, из общего числа этих детей 698 зарегистрированы по Аранскому экономическом району, 325 - по Гянджа-Газахскому, 306 - по Лянкяранскому, 109 - по Горно-Ширванскому, 40 - по Кяльбаджар-Лачинскому экономическому району.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)