Минобразования Азербайджана о порядке сдачи экзаменов заразившимися COVID-19 студентами

БАКУ /Trend/ - В министерстве образования Азербайджана внесли ясность в вопрос о том, как будут сдавать экзамен студенты, которые не смогли участвовать в нем из-за того, что заразились коронавирусом.

Как сообщили в ведомстве во вторник в ответ на запрос Trend, этот случай предусмотрен в «Правилах организации учебы в вузах на уровне бакалавриата и магистратуры по кредитной системе, основного (базового высшего) медицинского образования и магистратуры Национальной академии наук Азербайджана».

В соответствии с правилами, студент, который по уважительной причине (COVID-19) не смог принять участие в экзамене, не оплачивает повторный экзамен по этому предмету, если он сдаст его до начала следующего семестра.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)