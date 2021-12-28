Шахмар Мовсумов о возможности разрешения проведения поминальных церемоний в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В будущем можно будет рассмотреть вопрос о разрешении проведения в Азербайджане поминальных церемоний.

Об этом сказал во вторник помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает Trend.

По его словам, на свадьбах легче контролировать выполнение требований карантинного режима, в то время как на поминках это сделать труднее.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)