В Азербайджане названо число учебных заведений, построенных или отремонтированных в 2021 г.

БАКУ /Trend/ - В 2021 году в Азербайджане были построены или капитально отремонтированы 69 учебных заведений. В том числе были построены одна профшкола и 31 школа модульного типа. В девяти учебных заведениях проведены работы по капитальному ремонту.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в отчете по итогам деятельности министерства образования Азербайджана в 2021 году.

По данным отчета, в нынешнем году по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева были построены или капитально отремонтированы 12, по заказу Исполнительной власти Баку – три, по заказу Государственного агентства жилищного строительства – два, по заказу Фонда социального развития беженцев и вынужденных переселенцев – одно учебное заведение.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)