Увеличена зарплата сотрудников МЧС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С первого января в Азербайджане увеличивается зарплата сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как передает Trend, согласно указу, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 23 декабря 2021 года, к ежемесячным должностным окладам военнослужащих действительной военной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) устанавливается надбавка в размере 20 процентов данного оклада.

К ежемесячным должностным окладам сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, имеющих специальное звание, устанавливается надбавка в размере 20 процентов данного оклада.

Ежемесячные должностные (тарифные) оклады не являющихся государственными служащими гражданских работников Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики повышаются в среднем на 20 процентов.