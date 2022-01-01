В перечень услуг Агентства DOST в Азербайджане добавлена ​​еще одна услуга

БАКУ /Trend/ - Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева в перечень услуг центров Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения DOST при министерстве труда и социальной защиты населения добавлена ​​еще одна услуга.

Как сообщили Trend в министерстве, это - услуга по назначению выплат по государственному обязательному личному страхованию.

В соответствии с указом главы государства от 18 мая 2021 года полномочия в области государственного обязательного личного страхования жизни и здоровья военнослужащих и лиц ряда других категорий переданы министерству труда и социальной защиты населения.

Согласно указу от 29 декабря 2021 года деятельность по государственному обязательному личному страхованию военнослужащих и управление этими страховыми средствами будет осуществляться Государственным фондом социальной защиты населения при министерстве.

В связи с этим соответствующие услуги будут оказываться в центрах DOST.

Отметим, что перечень услуг DOST продолжает расширяться. С момента создания первого центра DOST в мае 2019 года количество этих услуг увеличилось на 30 процентов до 156.