Названа причина туманной погоды в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Наблюдаемая на территории Азербайджана туманная погода является ожидаемым атмосферным явлением. Это связано с синоптическими условиями, сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Причина образования инверсионных туманов - охлаждение поверхности в приземном слое атмосферы ночью и понижение температуры воздуха. Слой тумана, образовавшийся над Каспийским морем из-за высокой температуры в относительно верхнем слое атмосферы, проник на Абшеронский полуостров. Малодвижущиеся воздушные массы, слабый ветер в течение ближайших дней стали благоприятными факторами для образования тумана.
Туманная погода сохранится ночью и утром 2 января. При увеличении скорости ветра днем тумана не будет.
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