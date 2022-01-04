Арестован военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана, расстрелявший трех сослуживцев

БАКУ /Trend/ - Физулинский военный суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении военнослужащего Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана младшего сержанта Авазлы Эльхана Магомед оглу, расстрелявшего трех сослуживцев, передает во вторник Trend со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

Ему предъявлено обвинение по статье 120.2.7 УК Азербайджана, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Как сообщалось ранее, 2 января, около 18:00, в Государственную пограничную службу поступила информация об убийстве трех военнослужащих на территории отдельного пограничного подразделения "Губадлы". Предварительное расследование показало, что военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы младший сержант Авазлы Эльхан Магомед оглу по неизвестным причинам открыл огонь из служебного оружия и убил военнослужащих погранзаставы, на которой он служил - старшего лейтенанта Исмаилова Юсифа Исмаил оглу, младшего прапорщика Джалилзаде Амиля Фуар оглу и младшего прапорщика Ибрагимова Рафаиля Натиг оглу, а затем бросил оружие и скрылся с места происшествия. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Эльхан Авазлы 3 января 2022 года, около 00:30, был обнаружен и задержан в качестве подозреваемого на территории села Малхалаф Лачинского района. Следствие по уголовному делу ведет Следственное управление Военной прокуратуры.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)