Азербайджанские мастера искусства приняли участие в Expo Dubai 2020 (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ / Trend / - На всемирной выставке Expo Dubai 2020 в павильоне Азербайджана состоялся концерт "Odlar Yurdundan musiqi", организованный Центром Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, мировую, азербайджанскую классическую и национальную музыку представили Джейла Сеидова на скрипке, Наргиз Алиева на пианино и Сахиб Пашазаде на таре.

Посетители Всемирной выставки также с большим интересом встретили концертную программу в исполнении Низами Алиева и Раджи Гусейнова на пианино в национальном павильоне.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)