В Азербайджане выявлено еще 584 случая заражения коронавирусом, вылечился 851 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 584 случая заражения коронавирусом, 851 человек вылечился, 13 - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 619 502 случая заражения коронавирусной инфекцией, 603 906 человек вылечились, 8 422 – скончались, число активных больных составляет 7 174.
За последние сутки в стране проведены 12 044 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 911 227.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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