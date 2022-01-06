В Азербайджане выявлено еще 584 случая заражения коронавирусом, вылечился 851 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 584 случая заражения коронавирусом, 851 человек вылечился, 13 - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 619 502 случая заражения коронавирусной инфекцией, 603 906 человек вылечились, 8 422 – скончались, число активных больных составляет 7 174.

За последние сутки в стране проведены 12 044 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 911 227.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)