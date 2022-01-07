Бакинская школа, где произошел пожар, перейдет на дистанционный формат обучения

БАКУ /Trend/ - Занятия в школе № 84 поселка Амирджан Сураханского района Баку, где утром седьмого января произошел пожар, будут продолжены в дистанционном формате.

Об этом сообщили Trend в Управлении образования столицы.

"Учителя и ученики школы были эвакуированы. На место происшествия незамедлительно прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны и соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС. Пожар потушен, пострадавших нет. Обучение в учебном заведении будет продолжено в дистанционной форме", - сказали в ведомстве.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)