В Азербайджане назначена инвалидность 2 500 раненым участникам Отечественной войны
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проведена оценка инвалидности 3 805 раненых участников Отечественной войны, 2 500 из них назначена инвалидность.
Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу журналистам замдиректора департамента организации службы медико-социальной экспертизы Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Илькин Юсифов.
«Все раненые участники Отечественной войны, состояние которых оценивалось как тяжелое, были обследованы сотрудниками медико-социальной экспертной комиссии в домашних условиях, и оформлены соответствующие назначения», - сказал Юсифов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Константин Шапиро)
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